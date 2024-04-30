Arda Güler'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması

Babası ile ilgili iddialara açıklık getirdi

"Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil."