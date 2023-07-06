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        Arda Güler'den Fenerbahçe'ye duygusal veda

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun gururu Arda Güler, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti. Genç yıldız, paylaşımında oldukça duygusal ifadeler kullandı

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 16:25
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        Fenerbahçe'den 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye veda etti.

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        Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. İşte Arda Güler'in mesajı:

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        "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

         

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        Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

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        Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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        6 YILLIK SÖZLEŞME!

        İlk olarak Fenerbahçe transferi KAP'a bildirirken, daha sonra ise Real Madrid Arda Güler'i resmen açıkladı. İspanyo ldevinden yapılan açıklamada, 18 yaşıdnaki milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

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        RAKAMLAR BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında transferin mali detayları şöyle açıklandı:

        "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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