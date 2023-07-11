Arda Güler'in ilk günü İspanya'yı salladı!

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ANCELOTTI'YLE KONUŞMASI YAYINLANDI İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem on numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı.

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Carpio'nun haberinde, "Carlo Ancelotti, oynamak için iştahlı olan genç yıldız Arda Güler'e garanti vermekte tereddüt etmedi. Carlo Ancelotti, yeteneği açıkça gördü ve çok etkilendi. Telefonda Arda'yı kadroda görmek istediğine ikna etti ve onu orta sahada yaşlı kurtlarla rekabetin içine sokmayacağını söyledi. Asensio'nun rolünü vereceğini ve belki Brahim Diaz ile rekabet edeceğini ifade etti.