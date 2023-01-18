Taraftarın her maç sahada görmek istediği Arda Güler'in, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadeleden sonra ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP MAÇINDAN SONRA SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep'i son dakikalarda yendiği maçın ardından konuşan Jorge Jesus, Arda Güler'in bir sonraki maçta daha fazla süre alacağına vurgu yapmıştı. Jesus, ''Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuşmuştu.