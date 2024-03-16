Arda Güler, orta sahadan direğe takıldı, Real Madrid kazandı farklı kazandı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna'ya konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.