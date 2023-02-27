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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Turan'a vergi soruşturması

İspanya'da yayın yapan Sport'un 'Vozpopuli'den aktardığına göre Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan hakkında vergi suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı

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  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    U21 Milli Takım teknik sorumluluğuna getirildiği öne sürülen ve yıllarca Atletico Madrid ile Barcelona'da top koşturan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    İspanya'da yayın yapan Sport'un 'Vozvopuli'den aktardığına göre İspanya'da 'Ekonomik Suçlar Savcılığı Ofisi'ne 2021 yılında yapılan şikayet değerlendirmeye alındı. 
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Arda Turan'ın Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadığı yıllarda yanlış gelir beyanında bulunduğu iddia edildi. 

     
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Vozpopuli'nin iddiasına göre Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarındaki beyanlarına göre talep edilen meblağları öderken bu ödemeleri, İspanya ile 'uyum anlaşması' yapmasını sağlayabilir. 
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Söz konusu habere göre Savcılık, Arda Turan'ın 4 milyon Euro gelir kazandığı reklam kampanyalarıyla ilgili imaj haklarının devredildiğini tespit etti. 
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Savcılığın 2015'te 3,2 milyon Euro, 2016'da ise 851 bin Euro reklam geliri tespit ettiği belirtilirken iki yılda 4 milyon Euro'yu aşan bir gelir için Arda Turan'ın ifadesine başvurulacağı öne sürüldü. 

     
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

    Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Turan, 13 milyon Euro'ya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçmişti. 
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Tecrübeli oyuncu, Atletico Madrid'le çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetmişti.
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etmişti.

     
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Turan, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturmuştu.
  • Arda Turan'a vergi soruşturması

    Arda, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırmuştı.

     

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