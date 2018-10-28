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İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel ‘ dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his’ açıklamasını yapmıştı.