Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi

Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüetinin oluşumu görüntülendi.

Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgedeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor.

Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da merakla izleniyor.

Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyor.

HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.