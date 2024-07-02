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        Haberler Gündem Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi

        Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi

        Ardahan'ın Damal ilçesinde tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da merakla izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:53
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        Atatürk silueti yeniden görüntülendi
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüetinin oluşumu görüntülendi.

        MERAKLA İZLENİYOR

        Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da merakla izleniyor.

        Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgedeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor.

        O AN ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

        Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyor.

        Anadolu Ajansı (AA) ekibince bölgede oluşan Atatürk silüeti, zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle görüntülendi.

        HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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        #Ardahan
        #haberler
        #Atatürk silueti
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