İHA

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İHA'nın haberine göre, 5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken, çok sayıda evde göçük ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri de sıcak yemek dağıttı.