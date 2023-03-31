Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

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Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Ümit Kadir Gökçek (20), Ardahan'ın Çıldır ilçesinde toprağa verildi.

Kızıltepe´de vatani görevini yaparken kalp krizi geçiren Piyade Er Ümit Kadir Gökçek, hayatını kaybetti. Gökçek´in cenazesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Canbaz köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene askeri ve mülki erkanın yanı sıra Ümit Kadir Gökçek´in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gökçek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE

2023-03-31 17:10:21



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