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        Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü, TIR'da yakalandı

        ARDAHAN'ınÇıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:15
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        Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü, TIR'da yakalandı
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        ARDAHAN'ınÇıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli üzerine Gürcistan'a gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada; 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı. Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, TIR şoförü L.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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