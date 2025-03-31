Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü, TIR'da yakalandı
ARDAHAN'ınÇıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.
ARDAHAN'ınÇıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli üzerine Gürcistan'a gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada; 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı. Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, TIR şoförü L.D. gözaltına alındı.
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