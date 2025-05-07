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        Kura Nehri'nde kano heyecanı

        BAHARLA birlikte eriyen kar ve sağanak yağışların etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri, kano sporu yapanların gözdesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:10
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        Kura Nehri'nde kano heyecanı
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        BAHARLA birlikte eriyen kar ve sağanak yağışların etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri, kano sporu yapanların gözdesi oldu. Nehirde kardeşiyle birlikte kürek çeken Ardahan Hava ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Hakan Fırıncı, "Kahve köşelerinde oturmaktansa bu sporu yapmak istedik" dedi.

        Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, baharla birlikte coştu. Kanosu olanlar, karların erimesi ve sağanakla birlikte Ardahan Ovası’nı göle çeviren Kura Nehri’nde kürek çekmeye başladı. Hakan ve Akın Fırıncı kardeşler ovayı kaplayan nehir sularında saatlerce kano yaptı. Ardahan Hava ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Hakan Fırıncı, "Kura Nehri’nde kürek çekmek çok heyecanlı. Ardahan çevresini adeta bir nazar boncuğu gibi kuşatan dağlardan eriyen kar sularının etkisiyle debisi yükselerek taşan Kura nehri Ardahan ovasını göle çevirdi. Kanosu olan, Ardahan’da sosyal aktivite bulamıyoruz diyenlerin bu değeri bilmeleri lazım. Kura nehri nehir sporlarına çok elverişli. Kahve köşelerinde zaman öldürmektense önemli olan bu sporu yapabilmekti ve başarabilmekti. Çok şükür bizde başardık" diye konuştu.

        Fırıncı, "Ardahan’da fazlasıyla doğal saha bulunmakta. Ben de bugün abimle birlikte kanolarımızla adrenalin dolu saatler, dakikalar ve saniyeler yaşadık. Bugünkü çalışmamız portatif bir çalışmaydı. Kulvarın mesafesini ölçmüş oldu. Hangi noktadan, hangi hava şartlarında, kaç dakikada Ardahan’a varabiliriz ona baktık. Tespit bundan sonraki faaliyetlerimizde inşallah daha geniş bir kitle ile Kura nehrinde sahalarda kendimizi göstereceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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