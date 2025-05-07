Kura Nehri'nde kano heyecanı

BAHARLA birlikte eriyen kar ve sağanak yağışların etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri, kano sporu yapanların gözdesi oldu. Nehirde kardeşiyle birlikte kürek çeken Ardahan Hava ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Hakan Fırıncı, "Kahve köşelerinde oturmaktansa bu sporu yapmak istedik" dedi.

Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, baharla birlikte coştu. Kanosu olanlar, karların erimesi ve sağanakla birlikte Ardahan Ovası’nı göle çeviren Kura Nehri’nde kürek çekmeye başladı. Hakan ve Akın Fırıncı kardeşler ovayı kaplayan nehir sularında saatlerce kano yaptı. Ardahan Hava ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Hakan Fırıncı, "Kura Nehri’nde kürek çekmek çok heyecanlı. Ardahan çevresini adeta bir nazar boncuğu gibi kuşatan dağlardan eriyen kar sularının etkisiyle debisi yükselerek taşan Kura nehri Ardahan ovasını göle çevirdi. Kanosu olan, Ardahan’da sosyal aktivite bulamıyoruz diyenlerin bu değeri bilmeleri lazım. Kura nehri nehir sporlarına çok elverişli. Kahve köşelerinde zaman öldürmektense önemli olan bu sporu yapabilmekti ve başarabilmekti. Çok şükür bizde başardık" diye konuştu.