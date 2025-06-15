Engelli Eray, ayı saldırısında yaşamını yitirdi

Olay, saat 13.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Ardıçdere köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli Eray Pompe’ye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pompe, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.