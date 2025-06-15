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        Engelli Eray, ayı saldırısında yaşamını yitirdi

        ARDAHAN'ın Göle ilçesinde zihinsel engelli Eray Pompe (20), ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:36
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        Engelli Eray, ayı saldırısında yaşamını yitirdi
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        ARDAHAN’ın Göle ilçesinde zihinsel engelli Eray Pompe (20), ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Ardıçdere köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli Eray Pompe’ye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pompe, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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