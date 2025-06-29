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        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı

        ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, Esenboğaz köyünde sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:45
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        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı
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        ARDAHAN’ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, Esenboğaz köyünde sele neden oldu. Yağışın ardından bazı evleri su bastı.

        Göle ilçesinde saat 15.30 sıralarında kuvvetli sağanak etkili oldu. Ara vermeden devam eden sağanak nedeniyle Esenboğaz köyünde sel baskını yaşandı. Yüksek bölgelerden gelen sel suları bazı evleri bastı. Bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

        Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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