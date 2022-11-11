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Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Kars ve Tunceli'de, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Eczalık Fakültesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı konuşmada, vatanın her karışında toprağın genç fidanlarla buluşması ve geleceğin ormanına dönüşmesi için el birliğiyle üstlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Üniversite olarak her yıl tıpkı bugün diktikleri fidanlar gibi bilim ormanına genç fidanları katmanın heyecanıyla çalıştıklarını ifade eden Çomaklı, "Yeryüzünün emanetçileri olarak insanlara düşen en önemli görevlerden birisi de doğaya, hayvanlara ve insanlara saygıyı tahsis etmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu saygı ve bilinçle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyon hareketiyle Cumhuriyetimizin yüzyılına nefes olacak fidan dikme etkinliğini Atatürk Üniversitesine katılan fidan gibi gençlerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Erzurum Teknik Üniversitesinde de kampüs içerisine fidanlar dikildi.

Kent genelinde bugün 18 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- Ardahan

Ardahan'ın Hanak ve Göle ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

Hanak'ta düzenlenen programda, Vali Hüseyin Öner ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.

Vali Öner, bu sezon il genelinde 49 bin fidan dikeceklerini belirterek, "Bu çalışma hem dünyamız hem ülkemiz için çok önemli. Arzumuz olan yeşil kent ve yeşil ülke ancak böyle olur." ifadelerini kullandı.

Göle'de de Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

- Ağrı

Ağrı ve ilçelerinde toplam 24 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki etkinlikte, Vali Osman Varol, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve il protokolü fidan dikti.

- Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Esentepe Ağaçlandırma Proje Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yüzyılı'na nefes olabilmek adına ağaç dikme organizasyonunda bir araya geldiklerini belirtti.

Kentte 9 lokasyondaki 410 dönüm alanda 36 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Makas, "Erzincan yeşili, doğası ve güzellikleri ile 80 vilayetle yarışan bir şehir. Türkiye Yüzyılı'na nefes olacağız. 2022 yılı içerisinde 600 bin fidanı dikmiş olacağız. Yeşili, fidanı arttıralım." dedi.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

- Kars

Kars'ta da Kars Harakani Havalimanı mevkisinde fidan dikme töreni düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile beraberindekiler, etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Vatandaşlara fidan dağıtıldığı programda Vali Öksüz, orman varlığını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Doğayı korumanın önemine vurgu yapan Öksüz, "2022 yılında Kars'ta 195 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu önemli bir rakam ama yetmez, daha fazla fidan dikmemiz lazım." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde de 11 bin fidan dikildi.

Sarıkamış Hamamlı Köyü Şehitliği mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Doğan Kemelek, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Orman İşletmesi Merkez Bölge Şefi Metin Saraç, işletme personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde de Düzgün Baba Dağı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, küreklerle kazdıkları toprağa çam fidanları dikti.

Toprakla buluşturulan fidanlara daha sonra can suyu verildi.

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