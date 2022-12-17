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Ardahan'da gönüllüler bu yıl 700 köy çocuğunu canlı müzik eşliğinde tıraş etti

AA

Ardahan'da gönüllüler bu yıl 700 köy çocuğunu canlı müzik eşliğinde tıraş etti

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da gönüllü berber ve kuaförler, bu yıl kırsaldaki 700 köy çocuğuna canlı müzik eşliğinde ücretsiz tıraş hizmeti verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapan 6 kuaför ve berber ile bağlama hocası, "Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim" projesi kapsamında yıl boyu kırsalda gönüllü mesai yaptı.

İl ve ilçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret eden gönüllüler, canlı müzik eşliğinde öğrencilerin saçını tıraş etti.

Son olarak merkeze bağlı Nebioğlu köyündeki ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerle okulun toplantı salonunda bir araya gelen gönüllüler, bağlama eşliğinde söylenen türkülerle erkeklerin saçlarını tıraş etti, kızların ise saç bakımını yaptı.

- "Gidilmedik köy bırakmamayı amaçlıyoruz"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu, AA muhabirine, projede Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile usta öğreticilerin büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Bir yılda 7 okuldaki 700 öğrenciye ulaştıklarını belirten Yolcu, şunları kaydetti:

"Biz burada kuaför kursumuzdaki usta öğreticilerimizle hem öğrencilerimize hizmet ediyoruz hem çalışmalarımızı tanıtıyoruz. Saç tıraşı ve kişisel bakımlar konusunda gidilmedik köy bırakmamayı amaçlıyoruz. Önceden öğrencilerimize ulaşıp onların dilek ve temennileri doğrultusunda bu işlemler yapılıyor. Çok güzel oluyor, memnuniyetleri bizi mutlu ediyor."

Okul müdürü Damla Yerli de gönüllülerin hizmetinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İlk duyduğumuzda hem öğrencilerim hem de okulum adına çok mutlu olduk. Öğrenci ve veliler çok olumlu karşıladılar. Başta halk eğitim merkezi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Proje kapsamında Türk Kızılay Ardahan Şubesi de öğrencilere diş macunu ve fırçası ile elbise hediye etti.


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