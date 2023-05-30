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Ardahan'da öğretmenlere "Aktif öğrenme" semineri verildi

AA

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut tarafından öğretmenlere "Aktif öğrenme" semineri verildi.

Ardahan'da öğretmenlere "Aktif öğrenme" semineri verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut tarafından öğretmenlere "Aktif öğrenme" semineri verildi.

Merkez Halk Eğitim Müdürlüğünde hafta sonu verilen seminerde, özellikle taşra kesimindeki okullarda görev yapan öğretmenin öğrenciye davranışı, sıra düzeninden sınıf boyasına kadar birçok yönüyle bilgiler aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, sezon boyunca "Aktif öğrenme" semineri adı altında hafta sonları 2 gün boyunca 30 öğretmenle buluştuğunu söyledi.

"Bu programlarla öğrenmeyi eğlenmeyle öne çıkarmış olacağız" diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Burada amacımız, öğrenen bireyin aktif olması. Çocuğu işin içine katmak istiyoruz. Çocuğun okula olan fobisini kırmak istiyoruz. Her hafta 30 kişilik gruplara 16 saatlik seminerler veriyoruz. Bu uygulamalar önümüzdeki süreçlerde de sürecek. Sınıf içindeki uygulamaları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin, sınıfın düzeninden tutun, sınıftaki boyaya kadar birçok yönüyle öğrenmeyi eğlenceye dönüşmesini sağlıyoruz. Buna bir de öğretmenler ekleme yapınca daha da verim yüksek oluyor. Bununla ilgili çok olumlu dönüşler aldık."

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