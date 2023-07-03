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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Kalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

AA

Ardahan Kalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın kültür tarihi sembollerinden Ardahan Kalesi, Kurban Bayramı'nda 3 bin 563 ziyaretçiyi ağırladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ardahan'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler Ardahan Kalesi'ni gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Ardahan Kalesi'nin gezilmesi gereken yerler arasında tercih edildiğini söyledi.

Ziyaretler arasında Şeytan Kalesi, Çıldır Gölü, Damal ilçesindeki Karadağlar'a yansıyan Atatürk Silüeti ile diğer tarihi ve kültürel değerleri ile doğa yapısının ziyaret edildiğini belirten Dede, "Bunların içinde en çok tercih edilen Ardahan Kalesi oldu. 3 bin 563 kişinin ziyaret ettiği Ardahan Kalesi'nin en büyük özelliği kent merkezinde oluşu. Kaleye paralel Kura Nehri, Ardahan Ovası ve Tarihi Ardahan Köprüsü ile Aziziye kışlasındaki tarihi binalar oluşu. Bu nedenle en çok burası tercih ediliyor." dedi.

Bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin daha çok ziyaret edilmesi için çalıştıklarını anlatan Dede, şunları söyledi:

"Bu sayıları daha da arttırmamız lazım. Çünkü bizim önemli değerlerimiz bunlar. Bu değerlerimizin daha çok bilinmesi için bizim bu bölgeye daha çok insan çekmemiz lazım. Çalışmalarımız ve gayretlerimiz buna yönelik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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