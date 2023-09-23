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        Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı

        Ardahan'da faaliyet gösteren Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:39
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        Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı
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        Ardahan'da faaliyet gösteren Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı.

        Ardahan Öğretmenevi'ndeki genel kurul öncesi yapılan ikrama, Vali Hayrettin Çiçek, il müdürleri, siyasi parti, STK temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Hemşehri dernekleri birlik ve beraberliğin sağlanması, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi anlamında önemli. Organizasyonu yapan dernek başkanı Erol Özer ve üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Dernek Başkanı Erol Özer de Vali Çiçek ve katılımcılara teşekkür etti.

        Genel kurulda Özer, yeniden başkanlığa seçildi.

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