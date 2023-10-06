Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan 114 gıda ürününe el konuldu
Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışı yasak olan 114 gıda ürününe el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışı yasak olan 114 gıda ürününe el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilde halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Göle ilçesindeki 3 işletmede halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışının yasak olduğu belirlenen 114 gıda ürününe el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.