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        Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan 114 gıda ürününe el konuldu

        Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışı yasak olan 114 gıda ürününe el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:22
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        Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan 114 gıda ürününe el konuldu
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        Ardahan'da halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışı yasak olan 114 gıda ürününe el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilde halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Göle ilçesindeki 3 işletmede halk sağlığını tehlikeye sokan ve satışının yasak olduğu belirlenen 114 gıda ürününe el konuldu.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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