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        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:59
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        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.K'nin adresine operasyon düzenledi.

        Adreste gümrük kaçağı 2 cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 22 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda N.G'nin üstünde yapılan aramada ise bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

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