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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi

        Ardahan, Kars ve Ağrı'da, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:51
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi
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        Ardahan, Kars ve Ağrı’da, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de iletişimin kopmasına tepki gösterdi.

        Alana Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Gruba, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ile MHP İl Başkanı Turgay Mert de destek verdi.

        İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Temsilcisi Osman Erdem, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında olduklarını, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

        Gecenin bu saatinde toplanan gruba teşekkür eden Erdem, tepkilerinin büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

        Yapılan dua ve okunan Kuranın ardından grup dağıldı.

        - Ağrı

        Ağrı’da da yürüyüş yapan grup Gazze için dua edildi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak yürüyüşe başladı.

        Ulu Cami’nin önüne kadar yürüyen vatandaşlar, burada dua edip namaz kıldı.

        - Kars

        Kars’ta da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail’in saldırılarını kınadı.

        Hükümet konağı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, Sultan Alparslan Külliyesi'ne yürüdü.

        Burada toplanan grup, saldırıları protesto etti.

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