Kütüphane otobüsü köy çocuklarını kitapla buluşturmak için kırsalda 200 noktaya gitti

GÜNAY NUH - Ardahan'da köy çocuklarının kitapla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, bugüne kadar 200 noktada misafirlerini ağırladı.

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane otobüsü, iki yıl sonra başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Daha sonra 2022 yılında yeniden kırsalda köy çocuklarıyla buluşan gezici kütüphane, bu sene nisan ayında başladığı yolculuk sezonunu tamamladı.

Şu ana kadar kırsal köylerde 200 noktada çocuklarla buluşup 858 üyeye ulaşan kütüphane otobüsünden 4 bin 60 öğrenciye de ödünç kitap verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, gezici kütüphane otobüsünün nisan ayında başladığı mesaisini tamamladığını söyledi.

- "Çocukların olduğu her noktaya ulaşmaya çalıştık"

Otobüsün bugüne kadar önemli hizmetler verdiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasında hizmet veriyor. Bugüne kadar 200 durağa gittik. Bu duraklar, köy, yayla, şenlik ve festivallerden oluşuyor. Çocukların olduğu her noktaya ulaşmaya çalıştık. Bugüne kadar çocuklara 4 bin 60 ödünç kitap verdik. Bu kütüphanemizin 858 üyesi var. Burada toplam kitap sayımız 2 bin 500. Bu sirkülasyonu düşündüğümüzde önemli bir sonuç ortaya çıkıyor."

Dede, ulaşılmayan çocuk bırakmak istemediklerini belirterek, "Gidilmeyen, ulaşılmayan yere ulaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunu önümüzdeki dönemde zenginleştirmiş olacağız. Örneğin ikramlar olacak. Ardahan okuyan bir toplum, bunu artırmak istiyoruz. Geleneksel oyunlarımız ve kültürel birikimimizi biraz da güncelleyerek çocuklarımızı dijitalin kötü etkisinden korumak ve kurtarmak için bazı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyü İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Hülya Kaplan da kütüphaneye kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, kitaplarla dolu otobüsün bir daha köylerine gelmesini istedi.