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        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağışladı

        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmada kazandığı 500 lira para ödülünü Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:41
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        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmadaki birincilik ödülünü Filistin'e bağışladı
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        Ardahan'da ortaokul öğrencisi yarışmada kazandığı 500 lira para ödülünü Filistin'e bağışladı.

        Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Berat Kalkan, okulunca düzenlenen "Hadisi Şerif Ezberleme Yarışması"nda birinci oldu.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinli çocuklara destek olmak isteyen Kalkan, kazandığı 500 lira para ödülünü Türkiye Diyanet Vakfına bağışlamak için Ardahan Müftülüğüne teslim etti.

        Müdür Cemal Dede, AA muhabirine, bu ve benzeri davranışların önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencisini onurlu davranışından dolayı kutlayan Dede, "Bu tür durumlarda böyle davranıp üzerimize düşeni yapmak lazım. Millet olarak bize bu yakışıyor. Mazlumun yanında olmalıyız. Öğrencimizi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

        Kalkan ise "Orada çocuklar, akranlarım ölüyor. Buna duyarsız kalınamaz. Benim elimden de bu geldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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