Ardahan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzensiz göçmen olayına ilişkin Ardahan-Artvin Kuzey Çevre yolu bölgesinde çalışma yaptı.

Bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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