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        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyareti

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki karakollarda görevli Mehmetçik'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:04
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        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyareti
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki karakollarda görevli Mehmetçik'i ziyaret etti.

        Vali Çiçek, beraberindeki 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile Gürcistan sınırındaki Çıldır ve Posof ilçelerindeki karakolları denetledi.

        İlk olarak Çıldır'daki 1'inci Hudut Tugay Bölük Komutanlığı General Cevdet Sunay Kışlası'nı ziyaret eden Çiçek, daha sonra Yeniköy Hudut Karakolu, ardından da Türkgözü Hudut Karakolu’na geçti.

        Hudut gözetleme kulelerinde nöbet tutan Mehmetçikle bir araya gelen Çiçek, burada ilgililerden sınır güvenliği ve askeri faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

        Mehmetçikle yemek yiyen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, "Bugün sınırımızın sıfır noktasında konuşlu bulunan karakollarımızı ziyaret ederek, bölge hakkında bilgiler aldık. Karakollarımızda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya geldik. Sınırlarımızın güvenliği için cansiperane görev yapan kahramanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah, ayaklarını taşa değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri

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