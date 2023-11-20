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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:15
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı.

        İl genelinde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipiye dönüştü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda tır sürücüsü, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında mahsur kaldı.

        Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksadığı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kar yağışının il genelinde ulaşımı aksattığını belirterek, "Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden bugün yola çıkmamalarını istiyoruz. Kar yağışı devam ediyor, dolayısıyla beraberinde oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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