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        Ardahan ile Amasya'daki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi

        Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile Ardahan'ın İnönü İlkokulu arasında hayata geçirilen "Kültürel Ürünler Değişimi Projesi" kapsamında iki kentteki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:57
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        Ardahan ile Amasya'daki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi
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        Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile Ardahan'ın İnönü İlkokulu arasında hayata geçirilen "Kültürel Ürünler Değişimi Projesi" kapsamında iki kentteki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

        İki kentteki okul arasında, yerli ürünlerin yaygınlaşması ve tanıtılması amacıyla "Kültürel Ürünler Değişimi Projesi" hayata geçirildi.

        Bu kapsamda iki şehirde yaşayan öğrenciler, birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

        Okullara ulaşan paketler, eş zamanlı açılıp öğrencilere tanıtıldı.

        İnönü İlkokulu Müdürü Çetin Karakaya, AA muhabirine, yerli ürünleri çocuklarla geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu anlamda Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile proje yaptıklarını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde her yıl aralık ayı içinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında farklı bir etkinlik yapmak istedik. Yaptığımız proje ile şimdiye kadar bölgemizde üretimi yapılan ürünleri, tanıtım ve tüketim amacıyla ülkemizin başka bölgelerine göndermek istedik. İyi oldu, çok olumlu tepkiler aldık. Bu fikir bizde görevli Sakine Demirci ile Amasya'dan Nuray Yılmaz öğretmenlere ait. Biz de bilinmeyen onlarca ürün tanıtıldı, Amasya'daki ürünler de bize tanıtıldı. Ürünlerimiz eş zamanlı açıldı ve tanıtıldı."

        Karakaya, projeye destek sunan velilere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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