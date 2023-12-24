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        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar yeniden açıldı

        Ardahan ve Kars'ta kapalı bulunan bazı kara yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:17
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        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar yeniden açıldı
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        Ardahan ve Kars'ta kapalı bulunan bazı kara yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Gün içinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan ve kenti Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Çıldır kara yolllarında ekipler karla mücadele çalışması yaptı.

        Karla mücadelenin ardından her iki yol araç trafiğine yeniden açıldı.

        Karayolları ekipleri, il genelinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        - Kars

        Olumsuz hava koşulları ve zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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