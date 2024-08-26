10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası tamamlandı

Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük-orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük-orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde Osman Palamut birinci oldu.

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