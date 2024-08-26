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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası tamamlandı

        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:03
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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası tamamlandı
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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla sona erdi.

        Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 20 ilden 76 rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.

        Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük-orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük-orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde Osman Palamut birinci oldu.

        Yarışmalarda dereceye girenlere, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri ödüllerini verdi.

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