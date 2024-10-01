Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerden 3'nün, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.