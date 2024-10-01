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        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı

        Ardahan'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:31
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        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
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        Ardahan'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmada işlemleri süren şüphelilerden 3'nün, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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