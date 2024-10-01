Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
Ardahan'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Ardahan'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmada işlemleri süren şüphelilerden 3'nün, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
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