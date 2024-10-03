Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'nin yakalanması için çalışma yapıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan İ.G, işlemler için emniyete götürüldü.
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