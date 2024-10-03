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        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:34
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        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'nin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Yakalanan İ.G, işlemler için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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