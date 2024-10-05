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        Ardahan ve Erzincan'da çocuklar hayallerindeki Filistin'i hem yazdı hem çizdi

        Ardahan ve Erzincan'da, Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:12
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        Ardahan ve Erzincan'da çocuklar hayallerindeki Filistin'i hem yazdı hem çizdi
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        Ardahan ve Erzincan'da, Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

        Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, dernek gönüllüleri, vatandaşlar ve çocuklar destek verdi.

        Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocuklar, masa üstüne serilen rulo kağıda Filistin bayrağı ile Filistin sembollerini çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesaj, resim ve yazılar yazdı.

        İHH İnsani Yardım Derneği Ardahan Şube Başkanı Akın Demirci, AA muhabirine, İsrail'in 1947'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara ve zulümlere dikkati çekti.

        Filistin'e destek olmak için etkinliklerden birini daha gerçekleştirmenin gayretinde olduklarını belirten Demirci, "7 Ekim'den bu yana yaklaşık 50 bin insan şehit edildi, Binlerce bina yakıldı. Bizde bugün buna dikkati çekmek için etkinlik yaptık. Buraya gelenlerin Filistinli çocuklar için içlerinden gelen duyguları yazmalarını ve çizmelerini istedik. Bir şiir, bir görsel olabilir. Bu durum, çocukların hafızasında canlı kalsın hem toplumumuz unutmasın istiyoruz. Savaşın bitmesi için de dua edilsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Erzincan

        Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

        Çocuklara ailelerinden de destek geldi.

        Etkinlik kapsamında alana Filistin ve Türk bayrakları asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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