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        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforlu

        GÜNAY NUH - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan Aşık Şenlik Tüneli, sürücülere konforlu ulaşım sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:45
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        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforlu
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        GÜNAY NUH - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan Aşık Şenlik Tüneli, sürücülere konforlu ulaşım sağlıyor.

        Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapıları arasında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bağlantı kuran 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli'nin tek tüpünün hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.

        Ağır kış şartlarının yaşandığı 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ndeki 14 keskin viraj ve rampayı ortadan kaldıran tünel, sürücülere ağır kış şartları engeline takılmadan konforlu bir ulaşım sağlıyor.

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, 8 Kasım 2023'te Aşık Şenlik Tüneli'nin bir tüpünün faaliyete girdiğini hatırlattı.

        Bir yıllık sürede tek tüpten yaklaşık 150 bin aracın Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile bölgedeki köylere geçişinin sağlandığını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

        "Biz hep şunu ifade ediyoruz, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tır veya araç Gürcistan sınırına yani Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na duble yollarla ulaşıyor. 8 Kasım'da bir yılını dolduracak olan tünelimizden, bugüne kadar 9 bini aşkın hususi araç olmak üzere, yaklaşık 150 bin aracın çıkışı söz konusu oldu."

        - Seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düştü

        Tünelin 2. tüpünün ise geçen hafta faaliyete girdiğini hatırlatan Çiçek, Çıldır ilçesi ile gümrük kapısı arasında yapılan tünel sayesinde yolun 19 kilometreden 14 kilometreye, seyahat süresinin ise 35 dakikadan 10 dakikaya düştüğünü anlattı.

        Tünelin hem zaman hem de akaryakıtta tasarruf sağladığına işaret eden Çiçek, "Aşık Şenlik Tüneli, hizmet veriyor. Ilgar Tüneli'miz açıldığında ise Türkgözü Gümrük Kapımız daha faal olacak. Gürcistan'a açılan kapılarımızın 2'si de aktif olacak. Dolayısıyla Ardahan ve bölgeye daha fazla ekonomik katkı sağlayacak. Çabamız ve umudumuz bu yönde." dedi.

        Çiçek, Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından 2'sinin Ardahan'da olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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