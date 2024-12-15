Ardahan ve Kars'ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kars’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte üç gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi ekipleri 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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