Ardahan'da 136 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 51, Göle'de 14, Posof'ta 48, Damal'da 7, Çıldır'da 2 ve Hanak ilçesinde de 14 olmak üzere 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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