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        Ardahan'da 136 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:07
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        Ardahan'da 136 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 51, Göle'de 14, Posof'ta 48, Damal'da 7, Çıldır'da 2 ve Hanak ilçesinde de 14 olmak üzere 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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