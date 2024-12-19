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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında karla mücadele başladı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:31
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında karla mücadele başladı
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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

        Kentin genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, öncelikle küçük araçların geçişini sağlamak amacıyla yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında ise çok sayıda tır sürücüsü yolun açılmasını bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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