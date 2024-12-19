Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında karla mücadele başladı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.
Kentin genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için ekipler çalışma başlattı.
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, öncelikle küçük araçların geçişini sağlamak amacıyla yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında ise çok sayıda tır sürücüsü yolun açılmasını bekliyor.
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