Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında karla mücadele başladı

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında ise çok sayıda tır sürücüsü yolun açılmasını bekliyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kentin genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

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