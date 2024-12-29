Donan Çıldır Gölü üstünde kamp çadırı kurdular

Ardahanlı doğaseverler, buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde kamp kurdu.

Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü, büyük bölümünün buzla kaplanmasının ardından doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesine gelen 3 kişilik grup, göl üzerinde kamp kurarak buz üstünde ateş yaktı.

Arkadaşlarıyla kamp kuran Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, buz üstünde kamp deneyimi yaşamak için geceyi Çıldır Gölü'nün üzerinde geçirdiklerini söyledi.

Soğuk havaya rağmen doyumsuz ortam yaşadıklarını ifade eden Saraçoğlu, "Farklı bir ortam oldu. Çok güzel görüntüler oluştu. Cam gibi buzun üstünde kamp kurmak her yerde oluşacak bir ortam değil. Bizde bunun tadını çıkarmak istedik. Çünkü elimizde böyle bir potansiyel var, değerlendirelim istedik." diye konuştu.