Ardahan'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Ardahan Özgür Kudüs Platformu üyeleri, yatsı namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplandı.
Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Yahya Macit, Gazze'ye yönelik son saldırının, diğerleri gibi insanlık dışı olduğunu söyledi.
İsrail'in, Filistin'de insanlığı katlettiğini dile getiren Macit, buna tepki göstermek için toplandıklarını ifade etti.
Grup, Filistinliler ve şehitler için yapılan duanın ardından dağıldı.
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