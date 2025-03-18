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        Ardahan'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:55
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        Ardahan'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Ardahan Özgür Kudüs Platformu üyeleri, yatsı namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplandı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Yahya Macit, Gazze'ye yönelik son saldırının, diğerleri gibi insanlık dışı olduğunu söyledi.

        İsrail'in, Filistin'de insanlığı katlettiğini dile getiren Macit, buna tepki göstermek için toplandıklarını ifade etti.

        Grup, Filistinliler ve şehitler için yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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