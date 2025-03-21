Ardahan'da karla kaplı menderesler dronla görüntülendi
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerindeki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi.
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerindeki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi.
Ardahan ile Göle arasındaki Çakırüzüm köyü yaylasının Danaboğan mevkisindeki menderesler bölgeyi besliyor.
Yazın başta Çakırüzüm Yaylası olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.
Kıvrımlı akan mendereslerin, sıcak havanın da etkisiyle son günlerde su seviyesi yükseldi.
Çevresindeki tepe ve sarıçam ormanlarıyla bütünleşen menderesler, dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.