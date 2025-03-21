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        Ardahan'da korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza verildi

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:31
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        Ardahan'da korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza verildi
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        Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.

        Ardahan-Hanak kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, M.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu.

        İncelemede, yetki belgesi olmadan aracıyla korsan taşımacılık yapan M.Ö'nün, üzerindeki ehliyetin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

        Kullandığı araç 15 gün trafikten men edilen ve 27 bin 944 lira ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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