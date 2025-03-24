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        Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi

        Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:00
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        Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi
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        Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece ölçüldü.

        Türkiye'de kış mevsiminin en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinden biri olan ilçe, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da buz kesti.

        Termometrelerin gece eksi 20 dereceyi gösterdiği ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

        Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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