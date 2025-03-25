Ardahan Valisi Çiçek "kar savaşçıları"yla iftarda buluştu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 2550 rakımlı Karayolları Ilgar Bakım Evi'nde karayolları çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Vali Çiçek, Damal-Posof-Türkgözü kara yolu üzerindeki Ilgar Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Karayolları 18. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'ın da eşlik ettiği ziyarette Çiçek, Karayolları 183. Şube Şefliği çalışanlarıyla iftar yaptı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki ekiplerin yaz kış demeden yoğun mesai yaptığını söyledi.

Ekiplerin kışın daha zorlu ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çiçek, "Özellikle kışın çok zor şartlarda çalışma yürütüyorlar. Yoğun kar ve göz gözü görmeyen tipilerde insanımızı kurtarıyorlar, ulaşılmayan noktaları açıyorlar. Tüm olumsuzluklarla mücadele ediyorlar. Biz de onları ramazanda yalnız bırakmak istemedik." diye konuştu.