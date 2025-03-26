Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Kadir Gecesi mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, millet için önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin diğer mübarek geceler gibi toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olduğunu aktaran Çiçek, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk, kardeşlik ve akrabalık hukukunun arttığı mübarek gecelerden biridir. Bu vesileyle, başta Ardahanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.