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        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçikle iftarda buluştu

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırında nöbet tutan askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:35
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        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçikle iftarda buluştu
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırında nöbet tutan askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Vali Çiçek, Çıldır ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki Aktaş Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

        Çiçek, burada yaptığı konuşmada, sınırda askerlik yapmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

        Bu gururu yaşayanlarla iftarda bir araya gelmek istediğini bildiren Çiçek, "Ramazan ayımız ve Kadir Gecemiz buna vesile oldu. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Sizleri yetiştiren çok değerli anne ve babalarınıza selamlarımı söyleyin. Bizler bugün sizlerle olmaktan son derece mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Çiçek'e, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç ve diğer ilgililer de eşlik etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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