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        Ardahan Valisi Çiçek, trafik yoğunluğunun yaşandığı kontrol noktalarını ziyaret etti

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı yol kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:56 Güncelleme: 29.03.2025 - 21:17
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        Ardahan Valisi Çiçek, trafik yoğunluğunun yaşandığı kontrol noktalarını ziyaret etti
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı yol kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

        Vali Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla, İl Jandarma Komutanlığının Çamlıçatak ile İl Emniyet Müdürlüğünün Göle noktasını ziyaret etti.

        Çiçek, vatandaşın huzuru için 7-24 esasına göre çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat etmelerini istediklerini söyledi.

        Bayram döneminde trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Çiçek, "Bu sürede trafik kuralları çok büyük önem taşıyor. Bizler vatandaşımızla bayramı bayram tadında geçirmek istiyoruz. Vatandaşımızın da buna katkı sunmasını istiyoruz. Onun için buralardayız. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyor, kazasız ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Denetimde sürücü ve çocuklara şeker ikramında da bulunan Çiçek'e İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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