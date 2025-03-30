Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı

        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde kentteki camileri doldurdu.

        Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Cami'ye gelen cemaat, bayram namazını kılıp dua etti.

        Cami çıkışında vatandaşlara şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, ardından cemaatle bayramlaştı.

        - Ardahan

        Ardahan'da Serhat Ulu, Merkez ve Hacı Mikail Nalbant camilerine gelen vatandaşlar bayram namazını kılıp dua etti.

        Namaz sonrası cami çıkışında bayramlaşmalar oldu.

        Atatürk Mahalle mezarlığında toplanan vatandaşlar ise vefat eden yakınları için dua etti.

        - Kars

        Kars'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Yaklaşık 3 bin kapasiteli Sultan Alparslan Camisine gelen vatandaşlar bayram namazını eda etti. Namazdan sonra Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Namazdan sonra gazetecilere açıklama yapan Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bayram namazımızı hep beraber eda ettik. Huzur, barış, kardeşlik içerisinde bayramı eda edeceğimizi Allah'tan niyaz ediyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık, vatandaşların huzur ve güven içinde evlerine ulaşabilmeleri için kurum ve kuruluşlarımızla tedbirleri aldık." dedi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere giderek Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Dua edilmesinin ardından vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.

        Cami çıkışlarında vatandaşlara çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

        - Erzincan

        Erzincan’da vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Kentte Terzibaba Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Namazdan sonra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Aydoğdu’ya AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da eşlik etti.

        - Ağrı

        Ağrı’da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Vatandaşlar bayram namazının ardından bayramlaştı.

        Vali Mustafa Koç da vatandaşların bayramını kutladı.

        Nadiriye taziye evinde vatandaşlara geleneksel yemeklerden helise ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçek, trafik yoğunluğunun yaşandığı kontrol noktalarını ziy...
        Ardahan Valisi Çiçek, trafik yoğunluğunun yaşandığı kontrol noktalarını ziy...
        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası "Ardahan Kalesi" Ramazan Bayramı'nda ziyar...
        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası "Ardahan Kalesi" Ramazan Bayramı'nda ziyar...
        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu