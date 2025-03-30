Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde kentteki camileri doldurdu.

Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Cami'ye gelen cemaat, bayram namazını kılıp dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, ardından cemaatle bayramlaştı.

- Ardahan

Ardahan'da Serhat Ulu, Merkez ve Hacı Mikail Nalbant camilerine gelen vatandaşlar bayram namazını kılıp dua etti.

Namaz sonrası cami çıkışında bayramlaşmalar oldu. Atatürk Mahalle mezarlığında toplanan vatandaşlar ise vefat eden yakınları için dua etti. - Kars Kars'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kapasiteli Sultan Alparslan Camisine gelen vatandaşlar bayram namazını eda etti. Namazdan sonra Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşlarla bayramlaştı. Namazdan sonra gazetecilere açıklama yapan Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bayram namazımızı hep beraber eda ettik. Huzur, barış, kardeşlik içerisinde bayramı eda edeceğimizi Allah'tan niyaz ediyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık, vatandaşların huzur ve güven içinde evlerine ulaşabilmeleri için kurum ve kuruluşlarımızla tedbirleri aldık." dedi. - Tunceli Tunceli’de de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere giderek Ramazan Bayramı namazını kıldı. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.