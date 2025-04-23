Ardahan'da yayla evleri halen kar altında bulunuyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda mart ve nisan ayında da yoğun kar etkili oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbahar mevsiminde etkili olan yağış nedeniyle halen kar altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.