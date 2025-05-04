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        Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi

        Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:06
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        Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi
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        Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

        Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'na geldi.

        Yolun Otogar Kavşağı'nda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

        Bölgeden geçen bir vatandaş, olumsuzluğun yaşanmaması için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

        Öte yandan, konuya ilişkin vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

        Bir süre bölgede otlayan atlar, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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