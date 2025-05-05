Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç öldü
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyünün merasında hayvan otlatan Barış Aydın'a (20) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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