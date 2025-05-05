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        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç öldü

        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:45
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        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç öldü
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        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Hanak ilçesine bağlı Binbaşak köyünün merasında hayvan otlatan Barış Aydın'a (20) yıldırım isabet etti.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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